Новый президент Литвы будет избран по итогам второго тура

Явка на президентских выборах в Литве составила 59,37%, однако ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. Это означает, что через две недели пройдет второй тур выборов, в который вышли действующий президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

В первом туре участвовали восемь кандидатов. Науседа, по последним данным, набрал 44,59%, Шимоните — 18,98%. Эти результаты примерно совпадают с опросами общественного мнения, проведенными накануне выборов.

Науседа и Шимоните уже встречались во втором туре президентских выборов в 2019 году. Действующий президент тогда стартовал без какого бы то ни было политического опыта с должности главного экономиста банка SEB.

Эксперты говорили, что именно это помогло ему обойти главную соперницу — депутата парламента и бывшего главу Минфина Ингриду Шимоните, выдвигавшуюся от консерваторов. Позже она официально вступила в партию «Союз отечества — Христианские демократы».

В международной повестке оба кандидата выступают за всестороннюю поддержку Украины и укрепление НАТО, а также занимают крайне критическую позицию по отношению к официальной Москве.

«Давайте не будем питать иллюзий, что Владимир Путин готов к каким-то мирным переговорам, — сказал Науседа журналистам в ночь после выборов. — Другого способа остановить это, кроме как эффективно поддерживать Украину, просто нет, главное — сделать это быстро».

«Формула победы над агрессором ясна: мир через силу. Если мы соберемся с силами и начнем верить в победу, мы сможем обеспечить, что в Европе наконец воцарится мир», — сказала Шимоните в марте на Балтийской военной конференции.

Параллельно с президентскими выборами в Литве прошел референдум по поправкам к Конституции, легализующим двойное гражданство. Пять лет назад в стране уже проходил референдум, однако поправки приняты не были.

По предварительным данным ГИК, референдум о двойном гражданстве не состоялся Несмотря на то, что 73,94% избирателей одобрили конституционную поправку о двойном гражданстве, тем не менее, этого количества голосов оказалось недостаточно.

По последним данным Главизбиркома, после подсчета большинства голосов, в референдуме приняли участие 1 396 828 избирателей, т.е. 59%.