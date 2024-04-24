Amnesty International: Искусственный интеллект угрожает глобальному миропорядку

Отход от принципа верховенства права будет происходить все быстрее из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта - таков главный вывод ежегодного доклада Amnesty International (AI) "Положение с правами человека в мире".

Правозащитники уверены, что искусственный интеллект "способен породить настоящую лавину нарушений прав человека, если правовое регулирование по-прежнему будет не поспевать за все новыми технологическими прорывами".

"Платформы, созданные крупнейшими технологическими гигантами, используются для разжигания конфликтов. Шпионское ПО и инструменты массовой слежки используются для посягательств на основные права и свободы, в то время как правительства разных стран внедряют основанные на автоматизированных алгоритмах инструменты, применение которых сильнее всего затрагивает наиболее маргинальные группы общества", - отметила генсек AI Аньес Калламар.