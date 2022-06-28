Число погибших в Кременчуге превысило 20 человек

В результате вчерашнего ракетного обстрела торгового центра в Кременчуге Полтавской области погибли более 20 человек, 59 человек пострадали, поиски продолжаются. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге.

«Вчера оккупанты нанесли коварный ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Именно тогда, когда там находились более 1 000 человек. Уже известно о более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы», - сказал чиновник, которого цитируют украинские СМИ.

Кроме того, по его словам, есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли быть в ТЦ во время обстрела.

Заместитель главы ОП отметил, что поиски на месте трагедии продолжаются, к работам привлечены сотни людей – спасатели, патрульные, нацгвардейцы и гражданские.

Как извесстно, 27 июня две российские ракеты ударили по городу Кременчуг Полтавской области. Одна ракета упала на стадионе, а вторая попала в торговый центр, где ориентировочно находились 1000 человек.

В Кременчуге объявили 28-30 июня траур по погибшим в результате ракетного удара российских войск.