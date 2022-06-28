Медведев пообещал третью мировую в случае попытки Украины вернуть Крым

Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне, если она впоследствии попытается посягнуть на Крым, считает зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Любая попытка посягнуть на Крым - это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", - сказал Медведев в интервью "Аргументам и фактам".

"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. Эти страны ранее находились с Россией в отношениях, которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными. Хотя в прошлом, конечно, разное случалось. Сейчас у нас с этими странами нет и не предвидится территориальных споров и даже поводов для них", - заявил Медведев.

"Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в Альянс, - на здоровье. НАТО и так рядом с нашей страной, без Швеции и Финляндии", - добавил он.

"Украина в НАТО на порядок опаснее для нашей страны", - заявил Медведев. По его словам, причина - "неурегулированные территориальные споры, а также разное понимание статуса регионов".