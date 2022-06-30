Последнее обновление: 30.06.2022 10:18

CIS: Путин все еще хочет захватить большую часть Украины

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что президент РФ Владимир Путин не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы и дальше находимся в ситуации, когда рассматриваем Путина и считаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые имел и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", – заявила Хейнс во время пресс-конференции министерства торговли США во вторник.

По ее словам, американская разведка разработала три возможных сценария дальнейшего развития войны России в Украине в краткосрочной перспективе. Наиболее вероятным она считает сценарий погрязшего конфликта, при котором РФ достигнет лишь незначительных завоеваний.

Другие сценарии – масштабный прорыв России или успешная стабилизация линии фронта украинскими силами с возможными, но незначительными успехами в районе Херсона и других населенных пунктов юга Украины.

"Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно", - подытожила директор Национальной разведки США.

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