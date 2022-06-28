Последнее обновление: 28.06.2022 11:06

Украина одержала промежуточную победу в морском арбитраже ООН против России

Арбитражный трибунал ООН по морскому праву поддержал позицию Украины и принял решение, что имеет юрисдикцию рассматривать дело о захвате Россией трех судов и моряков в ноябре 2018 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом

"Получили положительное решение Международного Арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины. Боремся за справедливое решение по существу. Россия будет наказана за все свои преступления, современные и прошлые", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Теперь дело будет рассматриваться трибуналом по сути, и Россия должна объяснить свои действия четырехлетней давности в акватории Азовского моря.

Текст решения должен быть опубликован на сайте Постоянной Арбитражной Палаты в течение нескольких дней.

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