Последнее обновление: 27.06.2022 14:56

Украина прекращает действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности в связи с военной агрессией России, сообщает Госатомрегулирование.

«В связи с военной агрессией российской федерации, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности. Соответствующий приказ, 24 июня 2022 года, подписал и.о. председателя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков», - говорится в сообщении.

Речь идет о соглашениях о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной

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