Число погибших в Кременчуге выросло до 18 человек после ракетного удара РФ

В результате ракетных ударов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 18 человек.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает УНН.

«18 погибших... Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать», — отметил он.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены с бомбардировщиков Ту-22 М3, поднявшихся с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.