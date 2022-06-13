Последнее обновление: 13.06.2022 15:53

Лукашенко: КГБ надо усилить защиту конституционного строя и антитеррористическую деятельность

Лукашенко потребовал от КГБ усиления ряда существующих функций, а также создания новых на фоне «гибридной войны» против Беларуси.

"Подошла очередь нам посмотреть серьезно на нашу основную спецслужбу – КГБ. Ясно, что ситуация усложнилась в мире, спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности того или иного государства. Да уже и наши люди увидели роль и место КГБ в структуре силовых органов и безопасности нашего государства. В последнее время активизировался комитет. И мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии со временем добавлять каике-то другие функции. Усиливать, может быть, существующие. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб подобного рода. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси», - заявил сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

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