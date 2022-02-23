В Беларуси будут сформированы кадровые «элиты» на муниципальном и местном уровнях

В Беларуси расширяется перечень ведомств, формирующих кадровые реестры, следует из указа №66 от 23 февраля 2022 года.

К существующим нынче кадровым реестрам президента, Совмина, областных и Минского городского исполкомов добавляются кадровые реестры государственных органов, подчиненных (подотчетных) президенту, республиканских органов государственного управления, городских и районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах.

Документ подписан в целях «улучшения системы учета, подбора и расстановки руководящих кадров, повышения эффективности деятельности госорганов по реализации государственной кадровой политики и в сфере обеспечения кадровой безопасности», сказано в официальном комментарии.

«…предусмотрены меры по совершенствованию отбора кадров для замещения руководящих должностей и государственной службы. В этой связи установлен порядок формирования и проверки сведений о кандидатах на должности, включенные в кадровые реестры, а также на должности государственных служащих», - сказано в комментарии.

В целях повышения эффективности деятельности по предупреждению коррупционных проявлений в системе государственного управления утверждено Положение, регулирующее вопросы декларирования доходов и имущества лиц, занимающих должности, включенные в кадровый реестр президента, кандидатов на эти должности, а также их родственников.