Последнее обновление: 07.09.2022 19:42

Лукашенко допускает, что народ больше доверяет Кочановой, чем ему

Лукашенко сегодня провел рабочую встречу со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой после того, как она накануне пообщалась с «народом» в ходе «прямую телефонной линии».

"Учитывая, что вы очень много проводите встреч с людьми - и телефонные прямые линии, и с глазу на глаз, - что говорит народ? Я тоже много встречался в последнее время с людьми. Может, мне не все скажут, как вам, поэтому это очень важно", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что при верхней палате парламента работает экспертный совет.

"Что вы видите, в каком направлении здесь двигаться, чтобы нам принимать более выверенные и точные законы в нашем государстве?" - спросил Лукашенко.

«Наталья Кочанова в свою очередь поблагодарила главу государства за возможность обсудить вопросы, которые, по ее словам, сейчас вышли на повестку дня», - говорится в сообщении пресс-службы.

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