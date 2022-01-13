Власти Беларуси хотят скрестить Минсвязь и Мининформ

Лукашенко сегодня провел первое в 2022 году совещание с правительством, в ходе которого обсуждался вопрос появления в стране Министерства цифрового развития и связи.

«…я поручил обсудить на этом совещании создание … Министерства цифрового развития и связи. С одной стороны, благодаря бурному развитию цифровых технологий мир действительно стал меняться очень быстро. И нам необходимо использовать все преимущества этих процессов. С другой - следует помнить и понимать, что государство в принятии решений по регулированию данной сферы должно работать на опережение. Поэтому сегодня внимательно рассмотрим данный вопрос", - сказал Лукашенко.

Новое министерство планируется создать за счет скрещивания двух существующих – Минсвязи и Мининформа.

Поскольку классических, с точки зрения формата, СМИ в стране осталось раз-два и обчелся, а все современные медиа больше относятся к сфере деятельности Минсвязи, то решение слить два министерство в одно с модным названием вполне объяснимо. Помимо бюджетной экономии, властям будет и проще цензуру осуществлять, исключив из этого процесса межведомственное взаимодействие.