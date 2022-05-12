Нижняя палата парламента РБ проголосовала за заочное привлечение к уголовной ответственности

Нижняя палата парламента РБ проголосовала за поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, позволяющие заочно привлекать граждан у уголовной ответственности.

Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

"Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью обеспечить … безусловное привлечение лиц, совершивших преступления, к уголовной ответственности", - заявил глава СК РБ Дмитрий Гора, представляя законопроект.

"Устойчивая тенденция отказа иностранных государств в выдаче обвиняемых, совершивших преступления на территории Республики Беларусь, для привлечения их к уголовной ответственности, а также уклонения запрашиваемой стороны от выполнения международных обязательств по оказанию правовой помощи по уголовным делам выявила потребность в законодательном регулировании условий привлечения к уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от явки в орган, ведущий уголовный процесс, с целью избежания уголовной ответственности", - отметил он.