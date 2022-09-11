Юрий Чиж вышел на свободу, сообщил sputnik.by со ссылкой на несколько не связанных между собой источников.

Один собеседник отметил, что у него нет информации относительно возможного помилования бизнесмена. Другой информированный источник сообщил, что "вполне возможно, что его помиловали".

Официальной информации, к примеру от защитника Чижа, пока нет. Также нет в открытом доступе документов, которые бы подтверждали информацию о том, что предприниматель вышел на свободы на основании акта о помиловании.