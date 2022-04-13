Лукашенко назвал причину успеха Украины в сдерживании российской агрессии

Лукашенко признал, что Украина успешно воюет и противостоит российской военной агрессии, заявив, что этим успехом украинские военные обязаны американской спутниковой группировке.

Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, рассуждая на тему создания общей спутниковой группировки РФ и Беларуси.

По его словам, война в Украине показала востребованность подобной группировки спутников.

"Почему? Ну ладно, скажу. Почему украинцы иногда успешно воюют? Потому что американцы свою разведывательную группировку дистанционного зондирования Земли сосредоточили над нами, и они все видят. Они сразу в реальном режиме передают информацию десантно-штурмовым группам, которые шатаются по тылам и атакуют российские войска не лоб в лоб, там где надо воевать на поле боя, а с боку, с тыла", - пояснил Лукашенко нюансы современного искусства ведения войны.

Он уточнил, что белорусско-российская группировка спутников будет состоять из 6 спутников связи.