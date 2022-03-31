Лукашенко: Россия не смогла бы провести спецоперацию в случае «западной» демократизации Беларуси

Если бы Западу удалось демократизировать Беларусь, то Россия не смогла бы провести венное вторжение в Украину, заявил сегодня Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко.

По его словам, после августа 2020 года в Беларуси готовились к референдуму по изменению Конституции.

"Демократизировали ее. Надо было двигаться вперед. И вы знаете, многие у нас в обществе предлагали не проводить референдум после событий 2020 года. Я категорически высказался против: мы пообещали. Референдум прошел и, знаете, такая тишина. Даже Запад утихомирился: сказать нечего. И результаты референдума на полтора процента лучше, чем на президентских выборах. У нас действительно спокойная ситуация", - заявил Лукашенко.

Он утверждает, что Запад пытался организовать в Беларуси майдан по украинскому сценарию, но у него ничего не вышло.

«Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. Украина уже там была, Беларусь надо было рядом поставить. И уже операцию (российскую спецоперацию в Донбассе - president.gov.by) невозможно было бы провести, когда две республики были бы подмяты под них. У них здесь не получилось. Они сейчас ходят и зубами щелкают — не получилось, надо как-то все это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции», — заявил Лукашенко.

"На Россию больше, на нас, может, чуть меньше навалились они. Со стороны наших, как было принято говорить нашим старшим братом, партнеров. Вот такие они партнеры. Но никто в этом сегодня не сомневается, что мы не просто выстоим, а возродимся, как феникс из пепла. Нам в истории не единожды приходилось это делать. Не хотелось бы. Но нас поставили в такие условия", - заключил пенсионер.