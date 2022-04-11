Генпрокуратура РБ возбудила дело из-за замены госфлага на БЧБ на мероприятии в Бухенвальде

Генеральная прокуратура РБ возбудила уголовное дело по факту разжигания национальной вражды после того, как 10 апреля во время памятного мероприятия в немецком "Бухенвальде" официальный флаг РБ заменили на бело-красно-белый.

«Согласно материалам дела неустановленное лицо 10 апреля 2022 года публично сняло Государственный флаг Республики Беларусь, установленный на территории мемориального комплекса на месте концлагеря «Бухенвальд» (Федеративная Республика Германия), установив вместо него бело-красно-белое полотно», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Подобные действия носят явно циничный характер, унижают честь и достоинство белорусов. Это еще и глумление над памятью о миллионах погибших на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны», - сказано в сообщении.