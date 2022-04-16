Лукашенко сравнил с фашизмом скрытую деятельность западных дипломатов в Беларуси

Западные дипломаты занимаются в Беларуси деятельностью сродни фашизму, заявил сегодня Лукашенко, пообещав «вывалить» детали, от которых «мы ужаснемся».

"Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму - то, что они здесь делают в Беларуси. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь", - заявил Лукашенко.

Он также обвинил представителей Запада в лицемерии.

"Не верьте им, не верьте. У них это стало модой: прийти, поплакаться, извиниться, какие они бедные, как они здесь плохо поступили. Помните, приехали из Австрии и Германии ("Тростенец", 2018 год). Казалось бы, все - освятили нашу землю. Они никогда не прикоснутся к этой святыни грязными руками. Что произошло потом: санкции, санкции, санкции", - сказал Лукашенко.

"Поэтому не верьте всем их поклонам и так далее. Они делают свое англосакское дело, как это у нас принято называть, или коллективного Запада. Им глубоко наплевать на эту историю и на то, что произошло с этими бедолагами - полутора сотнями детишек, женщин, стариков. Им на это глубоко наплевать", - утверждает он.