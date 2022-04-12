Последнее обновление: 12.04.2022 14:56

Лукашенко на космодроме в РФ на миг забыл о санкциях

Лукашенко заявил, что во время посещения космодрома Восточный в РФ на какое-то мгновение перестал ощущать санкции Запада.

"Ходишь и не чувствуешь. Все отечественное, люди работают, тысячи людей на объекте заняты", - сказал он.

Не обошлось и без nostalgia по СССР: по его словам, в БССР была мощная строительная отрасль, которая являлась маяком для всей огромной страны.

"Мы это сохранили, у нас есть крупные частные компании, очень мощные государственные строительные тресты, которые не просто строят под ключ с нуля, но и имеют свои мощности по производству строительных материалов. Как оказалось, мы можем быть востребованы в том числе на таких гигантских стройках, как строительство космодрома Восточный", -решал пенсионер попутно проблему экспорта услуг.

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