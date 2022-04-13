Лукашенко: Я рад, что эти санкции нам ввели

Лукашенко не может нарадоваться согласию России перейти на расчеты в российских рублях за поставляемые в синеокую газ и нефть и благодарит Запад за введенные санкции.

«Может, я не совсем осознаю так глубоко этот период. Может, наши мнения не совпадают, у нас экономики все-таки разные. Но я рад, что эти санкции нам ввели. Наконец-то мы с Россией начали сотрудничать так, как мы должны были давно сотрудничать", - заявил Лукашенко во Владивостоке.

«Ну что ж, они сделали свой выбор. Поверьте, на счастье не только нам, но и вам. Нам почему удобно? Нас не напрягает российский рубль. Я давно требовал, что мы должны переходить на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Невозможно было проломить эту стену. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает", - ликует пенсионер.

И хотя, не столько важна валюта расчетов, сколько валюта ценообразования, радость Лукашенко технически объяснима. Выбить из России валютные кредиты и в довоенное время было непросто. Теперь же на фоне введенных из войны в Украине санкций – и вовсе нереально. Переход на российские рубли позволяет Минску просить у Путина кредиты в рублях, которых, по мнению белорусских властей, у России немереное количество, ведь печатный стоит в Москве, а не в Вашингтоне.

Еще санкции радуют Лукашенко в связи с упомянутой возможностью «сотрудничать так, как мы должны были давно», что в его интерпретации подразумевает безграничное открытие российского рынка для белорусских товаров и возможность уделать на этом поприще «страны-конкуренты».

"Я понимаю, Россия огромная. Все хотят здесь работать. Не только стремятся с какими-то гадкими намерениями. И я понимаю, что и президенту, и правительству было непросто. И тех обидеть нельзя, и этих. Турция просит рынок, чтобы продавать томаты. Кто-то - еще что-то. И надо всем угодить, потому что со всеми надо сотрудничать. И Китай тут рядом, что актуально для вас. Япония, Корея и прочие", - продолжил Лукашенко.

Он посетовал, что усложнились взаиморасчеты.

"Но мы решим и этот вопрос. Уже начали решать. И никому на колени нас поставить невозможно - великую эту территорию, где есть все. Есть все ресурсы, сырье, высочайшие технологии. Просто надо немножко перестроиться и от этого ошалевшего рынка отойти. Не все решит рынок. Надо, чтобы и человек участвовал в регулировании тех или иных процессов", - заключил Лукашенко.