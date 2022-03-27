В мире число заражений коронавирусом превысило 481,27 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 481271044 (+1223973 сутки) по данным Worldometer на 9:26 27 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6146027 (+2848) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 59662175 (+172223) человек, из них 58877 (-810) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 415462842 (+1048902) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81616936 (+15510) случаями заражения, Индия – 43019453 (+1421), Бразилия – 29832179 (+29922), Франция – 24919399 (+139517) и Великобритания – 20691123 (-). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 335479, Германия – 151665, Франция – 139517, Вьетнам – 103126, Италия – 73357. Беларусь (1404) – на 40 (+14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1003425, Бразилия – 658812, Индия – 521034, Россия – 367013 и Мексика – 322634. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 395, Южная Корея – 323, США – 221, Мексика – 202, Бразилия – 186. Беларусь – на 34 (+15) месте.

В Беларуси официально подтверждены 958492 случая заражения коронавирусом и 6778 смертей.