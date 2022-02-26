В мире число заражений коронавирусом превысило 433,61 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 433615338 (+1634126 сутки) по данным Worldometer на 8:27 26 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5957307 (+9392) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 64550743 (-565356) человека, из них 77730 (-881) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 363107288 (+2190090) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80532307 (+76258) случаями заражения, Индия – 42905844 (+11499), Бразилия – 28671194 (+90199), Франция – 22593109 (+58138) и Великобритания – 18804765 (+31933). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 193099, Южная Корея– 165889, Россия – 123460, Бразилия – 90199, Вьетнам – 78795. Беларусь (5663) – на 41 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 972200, Бразилия – 648267, Индия – 513512, Россия – 349365 и Мексика – 317303. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1853, Россия – 787, Бразилия – 781, Мексика – 362, Турция – 266. Беларусь – на 56 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 907978 случаев заражения коронавирусом и 6438 смертей.