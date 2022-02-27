В мире число заражений коронавирусом превысило 435,98 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 435985902 (+1006734 сутки) по данным Worldometer на 6:36 28 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5968027 (+4081) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 63676869 (-288935) человек, из них 75607 (-1001) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 366341006 (+1291588) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80567757 (+7464) случаями заражения, Индия – 42924130 (+8013), Бразилия – 28768104 (+24054), Франция – 22689332 (+42600) и Великобритания – 18804765 (-). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 163558, Россия – 116093, Германия – 95241, Вьетнам – 76990, Япония – 69661. Беларусь (4135) – на 37 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 973119, Бразилия – 649195, Индия – 513843, Россия – 350297 и Мексика – 318014. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 769, Мексика – 331, Япония – 259, Иран – 241, Индонезия – 229. Беларусь – на 45 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 917468 случаев заражения коронавирусом и 6470 смертей.