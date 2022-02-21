В мире число заражений коронавирусом превысило 426,47 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 426473643 (+1410497 сутки) по данным Worldometer на 8:21 22 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5909720 (+3442) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 66902146 (-1665842) человек, из них 81240 (-303) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 353661777 (+3072897) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80145282 (+27798) случаями заражения, Индия – 42851929 (+13405), Бразилия – 28250591 (+42379), Франция – 22304024 (+17195) и Великобритания – 18654572 (+38409). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Россия – 152337, Германия– 111824, Южная Корея – 95347, Турция – 85026, Япония – 72861. Беларусь (4365) – на 43 (-8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 960157, Бразилия – 644695, Индия – 512371, Россия – 346235 и Мексика – 315688. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 735, Бразилия – 333, США – 294, Франция – 283, Турция – 268. Беларусь – на 62 (-12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 887582 случая заражения коронавирусом и 6375 смертей.