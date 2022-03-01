В мире число заражений коронавирусом превысило 438,87 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 438876650 (+1530357 сутки) по данным Worldometer на 6:38 2 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5984042 (+8507) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 61834285 (-706627) человек, из них 74773 (+92) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 371058323 (+2228477) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80697924 (+41899) случаями заражения, Индия – 42938164 (+7119), Бразилия – 28811165 (+23545), Франция – 22782609 (+79794) и Великобритания – 18886701 (-). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 150565, Южная Корея – 138993, Вьетнам – 98762, Россия – 97333, Франция – 79794. Беларусь (1527) – на 61 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 977402, Бразилия – 649717, Индия – 514109, Россия – 352446 и Мексика – 318149. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1451, Россия – 786, Индонезия – 325, Германия – 275, Бразилия – 274. Беларусь – на 58 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 921263 случая заражения коронавирусом и 6493 смерти.