В мире число заражений коронавирусом превысило 437,34 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 437346293 (+1360391 сутки) по данным Worldometer на 7:00 1 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5975535 (+7508) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 62540912 (-1135957) человек, из них 74681 (-926) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 368829846 (+2488840) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80647343 (+32918) случаями заражения, Индия – 42931045 (+6915), Бразилия – 28787620 (+19516), Франция – 22702815 (+13483) и Великобритания – 18886701 (+27312). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 139615, Россия – 106920, Германия – 95396, Вьетнам – 94385, Турция – 64275. Беларусь (2268) – на 48 (-11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 975150, Бразилия – 649443, Индия – 514054, Россия – 351660 и Мексика – 318086. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 733, США – 710, Индонезия – 262, Бразилия – 248, Франция – 232. Беларусь – на 55 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 919736 случаев заражения коронавирусом и 6480 смертей.