В мире число заражений коронавирусом превысило 425,06 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 425063146 (+1239338 сутки) по данным Worldometer на 6:34 21 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5906278 (+4928) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 68567988 (-475866) человек, из них 81543 (-1006) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 350588880 (+1710276) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 80087617 (+15056) случаями заражения, Индия – 42837960 (+15487), Бразилия – 28208212 (+40625), Франция – 22286829 (+59003) и Великобритания – 18605752 (+25696). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Россия – 170699, Южная Корея – 104828, Германия – 104131, Япония – 77153, Турция – 70355. Беларусь (7883) – на 35 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 959412, Бразилия – 644362, Индия – 512141, Россия – 345500 и Мексика – 315525. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 745, Мексика – 470, Бразилия – 424, США – 282, Турция – 263. Беларусь – на 50 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 883217 случаев заражения коронавирусом и 6361 смерть.