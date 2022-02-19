В "ДНР" и "ЛНР" объявлена всеобщая мобилизация

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" объявлена всеобщая мобилизация, следует из «указа» главы непризнанного образования Дениса Пушилина.

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты", - заявил он в видеообращении.

Проведение всеобщей мобилизации утвердил народный совет "ДНР", сообщает ТАСС. Глава комитета по этике, регламенту и организации работы Наталья Пшеничная заявила при этом о "непосредственной угрозе агрессии" со стороны украинской армии.

Вскоре всеобщую мобилизацию объявили и самопровозглашенной "Луганской народной республике". Соответствующий указ подписал глава "ЛНР" Леонид Пасечник. Он запретил мужчинам в возрасте 18-55 лет покидать территорию региона и разрешил исполнительным властям изымать у граждан и предприятий транспортные средства и имущество, "необходимые для нужд обороны". В указе предписано перевести экономику ДНР, органов государственной власти, предприятий и учреждений на работу в условиях военного времени.

Накануне главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник распространили видеообращения, в которых объявили об эвакуации населения в Россию. Между тем, в Bellingcat со ссылкой на метаданные указали, что оба обращения были записаны двумя днями ранее, 16 февраля, передает DW.

При этом сам Пушилин в обращении к гражданам "ДНР" говорит: "С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию". К утру 19 февраля в Ростовскую область вывезены тысячи жителей Донбасса, о готовности принять украинских беженцев заявили и другие регионы РФ.

В центре Донецка 18 февраля взорвался автомобиль, а власти "ЛНР" сообщили о взрывах на газопроводе в Луганске. Вечером 16 февраля и утром 17 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней. Киев и сепаратисты обвинили друг друга в эскалации напряженности.