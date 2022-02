В Беларуси в 6 км от границы с Украиной через реку Припять переброшен понтонный мост, свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar.

Понтонная переправ развернута на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

High resolution image from @Maxar of the bridge built less than 6 kilometers from Ukraine. https://t.co/dRgUvg5Aw4 pic.twitter.com/FkVM1f5Rjl