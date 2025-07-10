Последнее обновление: 10.07.2025 10:15

Лондон и Париж модифицируют крылатую ракету Storm Shadow

Великобритания и Франция закажут еще больше крылатых ракет Storm Shadow и начнут работу по их замене обновленными версиями. Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства, опубликованном в преддверии двустороннего саммита.

"Новое соглашение предусматривает, что Великобритания и Франция приступят к следующему этапу совместного проекта по созданию как ракет дальнего действия, так и противокорабельных ракет - это еще один шаг к выбору окончательного проекта замены для ракеты Storm Shadow", - отмечается в коммюнике.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция подпишут декларацию о координации ядерных средств сдерживания двух государств.



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