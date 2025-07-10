Украина после паузы начала получать оружие от США

Поставки американского оборонного вооружения на Украину возобновились после недавней приостановки военной помощи со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

«Соединенные Штаты поставляют Украине артиллерийские снаряды и мобильные ракеты», - цитирует агентство представителей администрации.

По словам официальных лиц, пауза в поставках некоторых видов вооружений на прошлой неделе, вероятно, была связана с опасениями, что военные запасы США чрезмерно истощены.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто отдал приказ о приостановке военной помощи Украине.