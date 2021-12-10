Лукашенко рассказал странам ЕАЭС, что США их уговаривают подключиться к давлению на Минск

США и другие западные страны уговаривают государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подключиться к давлению на Беларусь, заявил Лукашенко на заседании Высшего совета ЕАЭС.

«Вы должны понимать, что США и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и на нас в том числе. Вот очередной повод нашли – беженцы. Не мы породили эту проблему, в том числе и не вы, бывшие постсоветские республики, но это используется как предлог для давления, прежде всего на Беларусь», - заявил сегодня Лукашенко.

«Мы обладаем информацией, что уже и в ваши министерства иностранных дел пошли визитеры из западных стран, США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь», - утверждает он.

«Это экономическое давление для удушения Беларуси, для смены, как они прямо уже говорят, не только власти, но и государственного строя в Республике Беларусь», - заявил Лукашенко.

"Но еще раз подчеркиваю: образно говоря, вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы, не отвлекаясь на все эти просьбы, были вместе, потому что это давление будет нарастать. Запад давлением на Беларусь, Россию не ограничится. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет, поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы. Мы можем себя обеспечить всем необходимым", - заключил Лукашенко.