МИД РБ назвал страшилкой и фантазией возможность вторжения РФ в Украину с территории Беларуси

МИД Беларуси обвинил Госдепартамент США в распространении дезинформации лжи относительно возможного использования Россией территории Беларуси для вторжения в Украину и размещения ядерного оружия.

"Американская сторона на системной основе в последние недели различными способами вбрасывает ложь в информационное пространство. Совершенно ясно, что она это делает для нагнетания обстановки, внесения напряженности в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех кругом глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы снова пройдут", - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз, комментируя высказывание представителя госдепартамента США на прошедшем вчера брифинге.

"Да, мы ознакомились с этим странным брифингом. Удивительный набор фантазий и страшилок… Этот фейк повторяется из года в год. Это полнейшая глупость. Мы неоднократно прямо говорили, что с нашей территории никогда не будет исходить угроза, сейчас эта норма внесена уже даже в проект Конституции. Куда уж предметнее? Поэтому советуем прекратить шарахаться, перестать уже всех бояться и уточнять все вопросы в рамках диалога", - подчеркнул официальный представитель МИД.

"Убеждены, что источником дестабилизации обстановки в регионе является не Беларусь или Россия, а постоянное и необоснованное наращивание иностранного военного присутствия по периметру наших границ», - добавил он.

Глаз обвинил США в нарушении Будапештского меморандума, отметив, что власти Беларуси не обязаны и не будут отчитываться перед США.

"Процитирую Будапештский меморандум: "Великобритания и США подтверждают Республике Беларусь свое обязательство… воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущество любого рода". Так что, может быть, американской стороне стоило бы начать с этого?" – продолжил представитель МИД.

"Но американские коллеги озаботились еще и потенциальным размещением вооруженных сил и ядерного оружия на территории нашей страны. Если я не ошибаюсь, то именно США с ЕС в последнее время рьяно отстаивают святое право каждого государства самостоятельно определять, с кем и в какие объединения или союзы вступать. Или это про другое? Так что отчитываться перед США мы не обязаны и не собираемся. Если что-либо вызывает тревогу, мы всегда готовы это цивилизованно обсудить. Благо, дипломатическое присутствие есть в обеих странах", - резюмировал Глаз.