США осудили приговор Тихановскому и призвали освободить политзаключенных

Соединенные Штаты осудили приговор белорусскому блогеру Сергею Тихановскому - супругу Светланы Тихановской - и призвали немедленно освободить свыше 900 политических заключенных в стране.

«Соединенные Штаты осуждают политически мотивированные приговоры белорусским оппозиционерам Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и другим в судебных разбирательствах, не соответствующих верховенству закона... Ни эти люди, ни белорусский народ не заслуживают столь жестких репрессий», - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Беларусь имеет обязательства в рамках международного права, а также как государство-участник ОБСЕ, уважать право на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом и право человека на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний. К сожалению, эти приговоры являются еще одним свидетельством пренебрежения режимом этих международных обязательств, а также прав человека и основных свобод белорусов. Белорусский народ заслуживает лучшего», - отмечается в заявлении.

«Мы снова призываем режим Лукашенко положить конец репрессиям против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и остальных белорусов; немедленно освободить всех более чем 900 политических заключенных, включая Тихановского, Лосика, Статкевича и других; начать подлинный диалог с демократическими силами и гражданским обществом; провести свободные и справедливые выборы под международным наблюдением; остановить жестокую эксплуатацию мигрантов; и соблюдать свои обязательства в рамках международного права», - подчеркнул Блинкен.

Гомельский областной суд приговорил Тихановского к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за подготовку массовых беспорядков. Его соратникам Артему Сакову и Дмитрию Попову суд назначил по 16 лет лишения свободы, оппозиционному активисту Николаю Статкевичу - 14 лет колонии. Кроме того, решением суда обвиняемые Игорь Лосик и Владимир Цыганович приговорены к 15 годам лишения свободы каждый.

Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда также взыскала с обвиняемых по делу Тихановского нанесенный государству ущерб в размере более 2,5 млн белорусских рублей (около $1 млн).