Последнее обновление: 20.01.2022 12:43

Госдепартамент США выразил поддержку спортсменам и народу Беларуси

Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея провела встречу с шестью белорусскими спортсменами, представляющими Белорусский фонд спортивной солидарности.

В состав группы входила Кристина Тимановская, сообщила пресс-служба Госдепа. Имена других участников встречи не сообщаются.

«В ходе встречи Зея выразила восхищение мужеством белорусских спортсменов, столкнувшихся с репрессиями за реализацию своего права на свободу мнения. Она заявила о решительной поддержке Соединенными Штатми демократических стремлений белорусского народа, а также о приверженности привлечению к ответственности лиц, ответственных за злоупотребления в отношении беларусов как в стране, так и за рубежом», - говорится в сообщении.

Ранее по теме


<Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование