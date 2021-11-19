Госдеп: США внимательно следят за ситуацией с мигрантами в Беларуси

Внимание Соединенных Штатов по-прежнему сосредоточено на миграционном кризисе в Беларуси.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне сообщений о том, что белорусские власти переместили мигрантов из стихийного лагеря возле пункта пропуска "Брузги" в транспортно-логистический центр.

В ходе своей поездки в Нигерию Блинкен выразил репортерам мнение, что Беларусь пытается "использовать миграцию в качестве оружия", передает Reuters. США, по его словам, имеют право по мере необходимости вводить дополнительные санкции.