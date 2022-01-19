США допускают вторжение России в Украину с территории Беларуси

США допускают, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.

"Сообщения о переброске войск РФ в Беларусь, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения. Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Беларуси под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Беларуси к такому нападению будет совершенно неприемлемой. Как и для многих представителей режима, для нас и наших союзников и партнеров. И мы в частном порядке донесли до белорусских властей нашу озабоченность", - заявила во вторник на специальном брифинге сотрудник Госдепартамента высокого ранга, которую цитирует ТАСС.

Ведущая брифинга не дала определенного ответа на вопрос журналиста о том, какие основания есть у Вашингтона для указанных утверждений. "Нас беспокоит общая картина происходящего", - сказала она.

По версии сотрудницы Госдепартамента, "обычные учения требуют уведомления за 42 дня, если речь идет о 9 тыс. военных, а если о 13 тыс., то требуются международные наблюдатели". "Так бывает, когда речь о нормальной ситуации, а здесь нечто совсем другое", - отметила представитель американского внешнеполитического ведомства.

По версии сотрудницы Госдепартамента, "многое из того, что происходит сейчас в Беларуси, вызывает беспокойство". "И нет сомнений, что Беларусь все больше играет дестабилизирующую роль в регионе", - полагает она.

Госдеп опасается, что предложенный проект обновленной Конституции Белоруссии может свидетельствовать о планах властей разрешить размещение на территории страны как обычных, так и ядерных сил РФ.

"Предложенные изменения <...> включают формулировки, которые могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией сил на белорусской территории. Это будет значительным изменением для Беларуси. Такой шаг будет представлять собой вызов для европейской безопасности, который может потребовать ответа. Этот проект конституционных изменений может свидетельствовать о планах Беларуси разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных российских сил", - пояснила представитель Госдепа.

"Дискуссии по поводу ядерных вооружений в Беларуси - это то, что было начато Лукашенко в ноябре. Он тот, кто об этом говорил", - добавила она позже.