Минобороны Польши сообщило о задержании 100 мигрантов

Мигранты на белорусской стороне границы продолжают пытаться нелегально проникнуть в Польшу большими группами, сообщило Минобороны Польши.

"Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церкевне. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами", - информировало ведомство, передает ТАСС.

По утверждению ведомства, белорусские службы сначала провели разведку. "Скорее всего, они повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов забросать камнями польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров далее", - указано в размещенном сообщении.

Польская полиция также сообщила о попытке форсировать границу на ее разных участках, в том числе в местности Половце. "На полицейских напали двое мужчин в форме, которые стояли на белорусской стороне и забрасывали камнями сотрудников, - информировал пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа. - Один из полицейских получил удар камнем в ногу. К счастью, он не пострадал".

"За минувшие сутки, 17 ноября, на границе была зафиксирована 501 попытка нелегального пересечения этого участка. Сотрудники погранохраны выдали 31 решение о необходимости покинуть территорию Польши. Было несколько попыток силового пересечения границы большими группами иностранцев. Одна из них насчитывала около 500 человек", - информировала пограничная охрана Польши.