Польские службы зафиксировали ночью новые попытки массового пересечения границы

Несколько попыток массового нелегального пересечения границы были зафиксированы в ночь на пятницу польскими службами.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat, передает ТАСС.

По его словам, минувшая ночь не отличалась от предыдущих. "Было несколько таких попыток", - сказал министр, подчеркнув, что "это группы по несколько, несколько десятков человек".

Как утверждает Блащак, белорусские службы "руководят, подсказывают, проводят разведку, выбирают места, наиболее подходящие для штурма, и оснащают людей с Ближнего Востока разными предметами, которые они используют при форсировании границы".

"Две большие группы пытались силой пересечь границу - в одной было 500, а в другой - 50 иностранцев. Люди были агрессивны", - информировала в Twitter погранохрана республики.

По ее данным, всего 18 ноября границу Польши из Белоруссии пытались пересечь 255 раз. "Сотрудники пограничной службы вынесли 45 постановлений о выезде с территории Польши", - сообщили пограничники.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают.