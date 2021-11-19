Последнее обновление: 19.11.2021 14:34

Власти Беларуси раскручивают дело о «преступлениях на границе»

Следственный комитет Беларуси признал потерпевшими по уголовному делу о «преступлении против безопасности человечества» на белорусско-польской границе уже 65 человек.

"Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, женщины", - сообщил председатель Следственного комитета РБ Дмитрий Гора.

Речь идет о применении спецсредств польскими военными и сотрудниками погранстражи.

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