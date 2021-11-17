Последнее обновление: 17.11.2021 16:28

Власти Беларуси обвиняют Польшу в преступлении против безопасности человечества

Следственный комитет Беларуси после применения спецсредств сотрудниками силовых структур Польши во время атаки мигрантов на госграницу возбудил уголовное дело по ст.128 УК РБ (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью).

"За ночь … проведен осмотр… в местах применения специальных средств, а именно слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат польской стороной, изъяты многочисленные объекты, в том числе фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия», - говорится в сообщении СК РБ.

«…назначен ряд экспертных исследований, таких как взрывотехническая, баллистическая, судебно-биологическая, физико-химическая и дактилоскопическая. Допрашиваются потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены видеозаписи», - также сказано в сообщении.

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