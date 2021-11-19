Госпогранкомитет РБ сообщил о мерах по урегулированию ситуации после ультиматума Польши

Госпогранкомитет Беларуси подтвердил получение официального письма от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение с Польшей в железнодорожном пункте пропуска Кузница.

«В этой связи Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны – Кузница Белостоцкая), а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

В ведомстве также отметили, что готовы возобновить работу автодорожного пункта пропуска Брузги.