Польские силовики отразили новую попытку штурма границы из Беларуси

Польские силовики пресекли новую попытку штурма границы со стороны Беларуси, сопровождавшуюся применением лазеров и петард.

Соответствующее сообщение разместил в среду в Twitter пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, передает ТАСС.

"Очередная попытка массово проникнуть на территорию Польши, совершенная иностранцами при поддержке белорусских сил. Белорусы ослепляли наших солдат и офицеров лазерами, оглушали их петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов. Бросались камни", - написал он.

"Попытка была пресечена", - резюмировал Жарын.

Ранее в среду сенатор от правящей в республике партии "Право и справедливость" Кшиштоф Мруз в эфире Польского телевидения заявил, что власти Польши намерены начать строительство нового заграждения на границе с Беларусью 15 декабря. Планируется, что строительство должно завершиться в первом полугодии 2022 года. Общая протяженность границы страны с Беларусью составляет 418 км. Новое ограждение будет простираться на 180 км.