Последнее обновление: 20.10.2021 15:57

Беларусь продлила соглашения о размещении двух военных объектов России

Главы военных ведомств России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин в среду подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух военных объектов РФ.

"Сегодня … подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов - узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка", - сообщил Шойгу.

Документы подписаны на состоявшейся в Москве совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, передает ТАСС.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование