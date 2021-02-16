Беларусь продлит с Россией размещение военных объектов на территории синеокой

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил подписать проект протокола между Россией и Беларусью о продлении действия соглашения между странами о завершении строительства, использовании и содержании расположенного в Узде узла российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В соответствии с протоколом действие соглашения продлевается на 25 лет, после чего автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.

"Настоящий протокол временно применяется с 31 мая 2021 года и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его выступления в силу, но не ранее указанной в настоящей статье даты", - говорится в документе.

На таких же условиях продлевается соглашение о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, расположенной на территории Беларуси.

Строительство отдельного радиотехнического узла Барановичи (Ганцевичи, Брестская область) с радиолокационной станцией (РЛС) "Волга" началось в 1984 году, но затем было законсервировано. В 1997 году работы возобновились, в 2003 году РЛС была поставлена на боевое дежурство.

43-й узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция "Антей") действует в Минской области с января 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, которые несут боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.