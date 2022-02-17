Последнее обновление: 17.02.2022 13:48

Лукашенко: Нам здесь российские базы не нужны

Лукашенко по-прежнему не видит необходимости в создании российской военной базы на территории Беларуси.

Отвечая на вопрос журналиста о вероятности создания российских военных баз на территории Беларуси, Президент подчеркнул: он неоднократно заявлял об отсутствии такой необходимости. Дело здесь не в том, что "мы не хотим или боимся", обратил внимание он.

"Они здесь не нужны с военной точки зрения. Зачем здесь базы?" – ответил Лукашенко на соответствующий вопрос.

"Западные части Российской Федерации нас поддержат здесь - это сутки - двое. Зачем здесь тратить миллиарды долларов и создавать дополнительные базы… Передвигать самолеты, вертолеты и прочее и ставить их под прицел к границе Союзного государства? Нет необходимости", - отметил он, добавив, что то же касается и ракетных войск.

"Так какие базы здесь создавать? Нам здесь базы не нужны", - резюмировал Лукашенко.

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