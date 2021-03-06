Россия и Беларусь в марте проведут совместные учения

Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Беларуси проведут совместные учения в марте текущего года.

Учения пройдут на территории двух стран: на полигоне «Поливно» в Ульяновской области и на полигоне Осиповичский в Минской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Учения на территории РФ пройдут с 9 по 20 марта. Предполагается, что в них будет задействовано более 400 российских военнослужащих и около 100 единиц боевой и спецтехники, более 80 военнослужащих из Беларуси, два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.

На территории Беларуси учения пройдут в период с 15 по 27 марта.

«В учениях примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, от ССО Вооруженных сил Белоруссии — более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники», — говорится в сообщении российского ведомства.