Последнее обновление: 15.03.2021 15:17

Беларусь и Россия проведут тренировку сил ВВС и ПВО

С 16 по 18 марта в ВВС и войсках ПВО пройдет совместная штабная тренировка под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба, сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

«…будут отработаны вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск (сил), а также совместного применения ВВС и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космических сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В тренировке примет участие оперативная группа Вооруженных Сил России.

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