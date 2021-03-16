В Беларуси будет создан совместный с РФ центр подготовки войск ВВС и ПВО

В Беларуси будет создан белорусско-российский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РБ со ссылкой договоренности министров обороны двух стран от 5 марта 2021 года.

"На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач", - говорится в сообщении МО РБ.