В мире число заражений коронавирусом превысило 239,48 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 239481625 (+454450 сутки) по данным Worldometer на 6:42 13 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4881590 (+8851) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17755854 (-127930) человека, из них 80896 (-817) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 216844181 (+573529) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45431167 (+84154) случаями заражения, Индия – 34000500 (+16021), Бразилия – 21590097 (+7359), Великобритания – 8231437 (+38520) и Россия – 7832964 (+28190). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 84154, Великобритания – 38520, Турция – 33860, Россия – 28190, Румыния – 16743. Беларусь (2038) – на 26 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 737584, Бразилия – 601422, Индия – 451220, Мексика – 282227 и Россия – 218345. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1480, Россия – 973, Румыния – 442, Украина – 352, Турция – 237. Беларусь – на 50 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 561753 случая заражения коронавирусом и 4319 смертей.